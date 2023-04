AMOUR, AMOURS, AMOUR ! VACHE, VACHES, VACHE ! Espace Culturel, 15 avril 2023, Préfailles.

Pièce de théâtre « Amour, Amours, Amour ! Vache, vaches, vache ! », mise en scène par William MALATRAT de l’atelier « Faire et Voir » du théâtre à Préfailles..

2023-04-15

Espace Culturel Rue du Docteur Guépin

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Play « Amour, Amours, Amour! Cow, cows, cow! », directed by William MALATRAT from the « Faire et Voir » theater workshop in Préfailles.

Obra de teatro « ¡Amour, Amours, Amour! Vache, vaches, vache ! », dirigida por William MALATRAT del taller de teatro « Faire et Voir » de Préfailles.

Theaterstück « Amour, Amours, Amour! Vache, vaches, vache! », inszeniert von William MALATRAT aus dem Workshop « Faire et Voir » des Theaters in Préfailles.

