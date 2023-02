Soirée Saint Amour Pré’en Bulles Le Vigeant Catégories d’Évènement: Le Vigeant

Soirée Saint Amour Mercredi 9 août, 18h00 Pré'en Bulles

Sur réservation, tout public

Soirée pour les amoureux Pré’en Bulles La Gare – 86150 Le Vigeant Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Pré’en Bulles célèbre l’amour le 9 août 2023 de 18h à 22h.

Une déclaration, une demande en mariage ou un message à faire passer?

Profitez d’un cadre bucolique pour surprendre votre moitié.

2023-08-09T18:00:00+02:00

2023-08-09T22:00:00+02:00 pré’en bulles

