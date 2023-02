Fête de la musique Pré’en Bulles Le Vigeant Catégories d’Évènement: Le Vigeant

Soirée musicale avec groupe Pré’en Bulles La Gare – 86150 Le Vigeant Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine La fête de la musique anime la prairie de Pré’en Bulles le 21 juin 2023.

Les amateurs de musique bénéficieront de divers animations à partir de 20h ainsi que la venue d’un groupe musical pour continuer la soirée jusqu’à »pas d’heure » et dans une atmosphère festive!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T20:00:00+02:00

2023-06-22T05:00:00+02:00 pré’en bulles

