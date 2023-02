Soirée célibataires Pré’en Bulles Le Vigeant Catégories d’Évènement: Le Vigeant

Vienne

Soirée célibataires Pré’en Bulles, 13 mai 2023, Le Vigeant. Soirée célibataires Samedi 13 mai, 18h00 Pré’en Bulles

Sur réservation, tout public, 2€

Soirée célibataires et visite du site et des bulles Pré’en Bulles La Gare – 86150 Le Vigeant Le Vigeant 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine Pré’en Bulles facilite les rencontres entre célibataires… Rendez-vous le 13 mai à Le Vigeant de 18h à 22h.

Entrée à 2€/personne, un tee-shirt personnalisé qualités/défauts vous sera offert pour mieux matcher!

C’est de ces moments insolites que naissent la complicité… et La Rencontre.

