Podensac Batbox et chauve-souris Précisé à l’inscription (Podensac) Podensac, 22 septembre 2023, Podensac. Batbox et chauve-souris Vendredi 22 septembre, 19h30 Précisé à l’inscription (Podensac) Gratuit – Pour adultes et enfants à partir de 8 ans – Inscription obligatoire Pendant cette sortie nocturne, vous partirez à la rencontre des chauve-souris, ces intrigants mammifères nocturnes. Vous apprendrez à utiliser une batbox et à reconnaître les « signatures » de chaque espèce de chauve-souris que vous croiserez. Gratuit – Pour adultes et enfants à partir de 8 ans – Inscription obligatoire

Prévoir chaussures de marche et lampe

Renseignements et inscription : juliette.anglade[@]cistude.org (retirer les crochets) En partenariat avec la mairie de Blanquefort

Contact : Juliette Anglade

Lieu : Point de rdv précisé à l'inscription, Blanquefort

Contact : Juliette Anglade

2023-09-22T19:30:00+02:00 – 2023-09-22T21:30:00+02:00

