Une maison pour un hérisson – Sortie CPIE, 31 octobre 2023, Précilhon.

Petit animal pas si commun, venez en apprendre plus sur la vie du hérisson d’Europe.

Vous fabriquerez un abri à installer dans votre jardin pour accueillir ce petit auxiliaire des potagers.

A partir de 8 ans, niveau débutant..

2023-10-31

Précilhon 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and learn more about the life of the European hedgehog.

You will make a shelter to install in your garden to welcome this little vegetable garden helper.

From 8 years old, beginner level.

Ven y aprende más sobre la vida del erizo europeo.

Fabricarás un refugio que instalarás en tu jardín para acoger a este pequeño ayudante del huerto.

A partir de 8 años, nivel principiante.

Als kleines, nicht ganz so häufiges Tier erfährst du mehr über das Leben des Europäischen Igels.

Du wirst einen Unterschlupf bauen, den du in deinem Garten aufstellen kannst, um diesen kleinen Helfer des Gemüsegartens zu beherbergen.

Ab 8 Jahren, Anfängerniveau.

