Précieuses Impromptues Chinon, 2 août 2022, Chinon.

Précieuses Impromptues Chinon

2022-08-02 21:30:00 – 2022-08-02 23:00:00

Chinon Indre-et-Loire

TOURNEE D ETE DU THEATRE DE L ANTE

retrouver Molière, comme un retour aux sources de notre tournée d’été.

Cette aventure renouvelée chaque année s’inscrit humblement dans les pas illustres d’un Illustre Théâtre, dont nous fêtons cette année, les quatre siècles de son fondateur. Et proposer au public de la Tournée d’été de partager le plaisir d’un

théâtre vivant et joyeux, un théâtre qui unit tradition et renouveau, avec le plus jeune auteur du théâtre français,….Molière…

Chinon

