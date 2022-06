Précieuses Impromptues Ballan-Miré, 2 juillet 2022, Ballan-Miré.

8 EUR Retour au théâtre de tréteaux pour les 400 ans de Molière ! Pour le ThéâtrE de l’AntE relier « L’Impromptu de Versailles » et « Les Précieuses ridicules » était comme une évidence, une manière de poser une réflexion sur le lien intime qui depuis trente ans relie leurs créations et la pratique de l’improvisation théâtrale.

Et proposer au public de la Tournée d’été de partager le plaisir d’un théâtre vivant et joyeux, un théâtre qui unit tradition et renouveau, avec le plus jeune auteur du théâtre français,….Molière…

+33 2 47 80 10 00 https://www.mairie-ballan-mire.fr/Actualites-page-d-accueil/Un-ete-a-Beauverger

