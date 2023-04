Balade des 3 lavoirs Parking du Foyer rural, 28 juin 2023, Préchacq-les-Bains.

Lors d’une balade commentée d’environ 7 km, découvrez les 3 lavoirs, la petite fontaine, l’étang du Luc, l’ancien bourg et une palombière..

2023-06-28 à ; fin : 2023-06-28 18:00:00. .

Parking du Foyer rural Route de l’église

Préchacq-les-Bains 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine



During a guided walk of about 7 km, discover the 3 wash houses, the small fountain, the pond of Luc, the old village and a pigeon house.

Durante un paseo guiado de unos 7 km, descubra los 3 lavaderos, la pequeña fuente, el estanque de Luc, el antiguo pueblo y un palomar.

Entdecken Sie auf einem etwa 7 km langen, kommentierten Spaziergang die 3 Waschhäuser, den kleinen Brunnen, den Teich von Luc, das alte Dorf und eine Palombière.

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Terres de Chalosse