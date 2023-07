Le Ciron au Moulin de Caussarieu Préchac, 24 juillet 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

L’association Sud Gironde Patrimoines propose le 24 juillet une visite guidée sur l’histoire du Ciron au Moulin de Caussarieu.

3 sujets seront évoqués:

– L’origine de la rivière et son impact dans l’histoire,

– Le flottage du bois et les radeliers,

– Le moulin à eau du XVème siècle et sa machinerie.

Le rendez-vous est fixé à 9h30 à l’église de Préchac.

De là, un covoiturage de 3 voitures est à prévoir pour conduire les participants sur le lieu de visite.

Le nombre de participants est limité à 14.

La visite est déconseillée aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire par téléphone..

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On July 24, the Sud Gironde Patrimoines association is offering a guided tour of the history of the Ciron at the Moulin de Caussarieu.

3 topics will be discussed:

– The origin of the river and its impact on history,

– Timber rafting and the radeliers,

– The 15th-century water mill and its machinery.

The meeting point is at 9:30 a.m. at the Préchac church.

From there, a car pool of 3 cars will take participants to the tour site.

The number of participants is limited to 14.

The tour is not recommended for people with reduced mobility.

Reservations required by telephone.

El 24 de julio, la asociación Sud Gironde Patrimoines propone una visita guiada a la historia del Ciron en el Moulin de Caussarieu.

se abordarán 3 temas:

– El origen del río y su impacto en la historia,

– La flotación de la madera y los balseros,

– El molino de agua del siglo XV y su maquinaria.

El punto de encuentro es a las 9.30 h en la iglesia de Préchac.

Desde allí, un grupo de 3 coches llevará a los participantes al lugar de la visita.

El número de participantes está limitado a 14.

La visita no está recomendada para personas con movilidad reducida.

Las reservas deben hacerse por teléfono.

Der Verein Sud Gironde Patrimoines bietet am 24. Juli eine Führung über die Geschichte des Ciron in der Mühle von Caussarieu an.

es werden drei Themen angesprochen:

– Der Ursprung des Flusses und seine Auswirkungen in der Geschichte,

– Die Holzflößerei und die Flößerei,

– Die Wassermühle aus dem 15. Jahrhundert und ihre Maschinerie.

Der Treffpunkt ist um 9:30 Uhr an der Kirche von Préchac.

Von dort aus soll eine Fahrgemeinschaft aus drei Autos gebildet werden, um die Teilnehmer zum Besichtigungsort zu bringen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen beschränkt.

Personen mit eingeschränkter Mobilität wird von der Besichtigung abgeraten.

Telefonische Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT Sauternes Graves Landes Girondines