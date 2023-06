Descente du Ciron à la pagaie Préchac, 18 juin 2023, Préchac.

Préchac,Gironde

Pour une initiation à la navigation en canöe, c’est sur une petite rivière secrète que vous embarquerez : le Ciron dans le sud Gironde ! La descente partira de la commune de Préchac et s’arrêtera à Bommes, village de bord de rivière, mais au milieu du célèbre Sauternes. … Le parcours proposé est d’environ 20 kms.

Cette initiation a pour objectifs de :

Faire découvrir l’intimité d’une petite rivière souvent méconnue, mais aussi de faire acquérir des fondamentaux techniques de navigation en canoë de randonnée et d’acquérir une aisance suffisante pour s’engager sur plusieurs jours.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 8 – 12 personnes maximum. Savoir nager est obligatoire !

Date limite d’inscription : 12 juin..

2023-06-18

Préchac 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For an introduction to canoeing, you’ll embark on a secret little river: the Ciron in the south of Gironde! The trip starts in the commune of Préchac and ends in Bommes, a riverside village in the middle of the famous Sauternes wine region. … The proposed route is around 20 kms long.

The objectives of this initiation are to :

Discover the intimacy of a little-known river, but also acquire the technical fundamentals of touring canoe navigation, and acquire sufficient ease to take on several days of canoeing.

NUMBER OF PARTICIPANTS: ?8 – 12 maximum? The ability to swim is compulsory!

Registration deadline: June 12.

Para iniciarse en el piragüismo, láncese al agua por un pequeño río secreto: el Ciron, en el sur de Gironda El viaje comienza en Préchac y termina en Bommes, un pueblo ribereño en medio de la famosa región vinícola de Sauternes… El recorrido propuesto es de unos 20 km.

El objetivo de esta introducción es :

Ayudarle a descubrir la intimidad de un río pequeño y a menudo poco conocido, pero también a adquirir las competencias técnicas básicas necesarias para navegar en una piragua de travesía y sentirse lo suficientemente cómodo para afrontar varias jornadas de piragüismo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES: ?8 – 12 personas máximo? Es obligatorio saber nadar

Fecha límite de inscripción: 12 de junio.

Für eine Einführung in das Kanufahren begeben Sie sich auf einen kleinen, geheimen Fluss: den Ciron im Süden der Gironde! Die Fahrt beginnt in der Gemeinde Préchac und endet in Bommes, einem Dorf am Flussufer, aber inmitten des berühmten Sauternes. … Die vorgeschlagene Strecke ist etwa 20 km lang.

Diese Einführung hat zum Ziel, :

Die Intimität eines kleinen, oft verkannten Flusses zu entdecken, aber auch die technischen Grundlagen des Kanuwanderns zu erlernen und eine ausreichende Gewandtheit zu erlangen, um sich für mehrere Tage zu engagieren.

ANZAHL DER TEILNEHMER: 8 bis maximal 12 Personen. ? Schwimmen ist Pflicht!

Anmeldeschluss: 12. Juni.

