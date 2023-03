Chasse aux oeufs au Château Royal de Cazeneuve Préchac Préchac Catégories d’Évènement: Gironde

Chasse aux oeufs au Château Royal de Cazeneuve
2023-04-09 13:00:00 – 2023-04-09 16:15:00
Préchac, Gironde
11 EUR

Une chasse à l'oeuf pas comme les autres. Sous forme de chasse au trésor, les enfants accompagnés de leur famille essayeront de retrouver dans les espaces en visite libre du château le mot caché et ainsi obtenir leur cadeau. Ouvert de 14h00 à 17h15 (dernières entrées)

