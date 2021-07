Précaire en équilibre- Saison déconfinées bis, 27 juillet 2021-27 juillet 2021, .

2021-07-27

Horaire : 18:30

Gratuit : oui

Cirque – clown / 30 minutes / tout public Il sort d’une tente où il a passé les derniers jours. Le public est là. Mais pourquoi ? Ce spectacle n’est pas prévu aujourd’hui… Un artiste qui met à nu sa fragilité face à un public à la fois touché par son histoire, amusé par ses gags et étonné par ses virtuosités. L’envie de réussir face à une réalité d’échecs. Vers la fin, on oublie tout et on le regarde dans son équilibre précaire avec ses torches enflammées. Un spectacle de jonglage coordonné avec le texte, d’équilibres divers et de gags qui poussent à une réflexion sur la société d’aujourd’hui bien que l’univers soit drôle et surprenant. Beaucoup d’interactions avec le public et d’humour pour un final enflammé et risqué.