Perche en Nocé Orne Perche en Nocé Vendredi 03 septembre :

Spectacles (3€ un ou 5€ les 2)

– 19h Cie Tetrofort (burlesque)

– 21h30 Cie Si J’y Suis (jonglage)

– 20 h Couscous de Maki prix libre

– 22h30 Concert Le bourg – Maison des Jeunes

Plus d’infos Théâtre Bascule au 06 84 49 18 51 Samedi 04 septembre :

-19h30 Cochon grillé avec “La Petaquita” (Cumbias, Sambas, Rumbas) – Tarif : 16€ (8 € pour les moins de 12 ans) – réservation le 4 à partir de 15 heures au 06 81 84 89 50

– 22h30 Feu d’artifice

