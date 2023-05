Vente de plants Préau du local technique Paucourt Catégorie d’Évènement: Paucourt Vente de plants Préau du local technique, 30 avril 2023, Paucourt. Vente de plants Dimanche 30 avril, 09h30 Préau du local technique Vente de plants pour la seconde année consécutive : tomates, tomates cerises, salades, courgettes, aromates, etc.

Manifestation organisée par l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de Paucourt qui vous attendent nombreux le dimanche 30 avril, à partir de 9h30, sous le préau du local technique.

Les bénéfices seront reversés intégralement à l'APE et permettront de financer en partie la sortie de fin d'année scolaire. Préau du local technique 120 Rue de l'Église, Paucourt

