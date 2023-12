CONSEIL MUNICIPAL Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne CONSEIL MUNICIPAL Préau des Chevaliers de Malte Fronton, 20 décembre 2023, Fronton. CONSEIL MUNICIPAL Mercredi 20 décembre, 19h00 Préau des Chevaliers de Malte Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T19:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Fin : 2023-12-20T19:00:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00 Le conseil municipal de la commune de Fronton se réunira en séance ordinaire le : Mercredi 20 décembre à 19 h Préau des Chevaliers de Malte ORDRE du JOUR : Approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2023

Transition écologique-urbanisme : identification de zones d’accélération des ENR

Réseaux : amélioration éclairage terrain d’entraînement Matabiau, rénovation de points lumineux, rapports 2022 eau-assainissement

Finances : admission en non-valeur, inscriptions de crédits en investissement avant le vote du budget 2024, demandes de subventions : reprise gazon synthétique Matrassou, création maison médicale, restauration et sécurisation escalier du clocher, programmes eau et assainissement

Personnel : prime pouvoir d’achat, modification du RIFSEEP

Intercommunalité : rapport 2022 Affiché le 13 décembre 2023 Le Maire,

Hugo Cavagnac Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages. Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Code postal 31620 Lieu Préau des Chevaliers de Malte Adresse Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Préau des Chevaliers de Malte Fronton Latitude 43.840251 Longitude 1.38971 latitude longitude 43.840251;1.38971

Préau des Chevaliers de Malte Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/