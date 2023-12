Réunion publique Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne Réunion publique Préau des Chevaliers de Malte Fronton, 18 décembre 2023 18:00, Fronton. Réunion publique Lundi 18 décembre, 19h00 Préau des Chevaliers de Malte Entrée libre La loi du 10 mars 2023 sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR) établit une planification territoriale de la transition énergétique en obligeant les communes à identifier avant le 31 décembre 2023 des « zones d’accélération » pour l’implantation d’installations terrestres de production d’ENR. Afin de préserver leur cadre de vie, les communes pourront également délimiter des « zones d’exclusion ». Le Conseil municipal réuni le 25 septembre a décidé à l’unanimité d’engager immédiatement une étude préalable sur la définition de ces zones et d’ouvrir une concertation publique à ce sujet. Du 26 septembre au 26 décembre, un registre de recueil des avis et contributions du public est ouvert à l’accuel de la Mairie. ATTENTION : Une réunion publique aura lieu le 18 décembre 2023, à 19h au Préau des Chevaliers de Malte. Le public peut adresser également ses observations, propositions et contributions sur le sujet du développement des énergies renouvellables par courrier à la Mairie de Fronton, 1 Esplanade de Marcorelle, BP 3, 31620 Fronton ou par courriel à plu-revision2018@mairie-fronton.fr Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ [{« link »: « mailto:plu-revision2018@mairie-fronton.fr »}] Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

