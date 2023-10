Réunion d’information Préau des Chevaliers de Malte Fronton, 6 novembre 2023, Fronton.

Réunion d’information Lundi 6 novembre, 18h30 Préau des Chevaliers de Malte Entrée libre

La réunion aura lieu en présence de Mme Caroline PEYRE, Présidente de l’association « Une autre femme ».

Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ [{« type »: « email », « value »: « ccas@mairie-fronton.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 79 92 14 »}] Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T18:30:00+01:00 – 2023-11-06T20:00:00+01:00

Violences intrafamiliales CCAS de Fronton

Ville de Fronton