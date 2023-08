De l’ombre à la lumière Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Haute-Garonne De l’ombre à la lumière Préau des Chevaliers de Malte Fronton, 29 septembre 2023, Fronton. De l’ombre à la lumière Vendredi 29 septembre, 19h00 Préau des Chevaliers de Malte Entrée libre La conférence sera suivie par une session-dédicaces du volume De l’ombre à la lumière, édité par l’association « Une Autre Femme ».

L’association « Une Autre Femme » a pour mission de lutter contre les violences intra-familiales de toute sorte, physiques, verbales, psychologiques, sexuelles, économiques, sociales…

L’associaiton oeuvre à sensibiliser et informer le grand public, mais aussi des publics plus ciblés (étudiants, institutions, entreprises…) aux vilences intra-familiales. Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@mairie-fronton.fr »}] Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:00:00+02:00

2023-09-29T19:00:00+02:00 – 2023-09-29T21:00:00+02:00 violences intra-familiales femmes Ville de Fronton & Une autre femme Détails Catégories d’Évènement: Fronton, Haute-Garonne Autres Lieu Préau des Chevaliers de Malte Adresse Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Ville Fronton Departement Haute-Garonne Lieu Ville Préau des Chevaliers de Malte Fronton latitude longitude 43.840251;1.38971

Préau des Chevaliers de Malte Fronton Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fronton/