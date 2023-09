CONSEIL MUNICIPAL Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Le conseil municipal de la commune de Fronton se réunira en séance ordinaire le : lundi 25 septembre à 18 h 30

Préau des Chevaliers de Malte

Préau des Chevaliers de Malte

ORDRE du JOUR :

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2023

Patrimoine- voirie – urbanisme – réseaux : éclairage public : Dourdenne, Avenue A. Escudier, Route de Toulouse et gestion des petits travaux ;

voirie : dénomination d’une nouvelle voie ; dénomination du parvis de l’école Marianne ;

Foncier : acquisition des espaces verts hameau de Capdeville ; acquisition foncière en régularisation de l’emprise rond-point rte de Villaudric accès école Marianne ; acquisitions foncières en régularisation de l’avenue Jean Bouin ;

conventions : de servitude avec ENEDIS rte de Toulouse ; de passage avec Grand Sud Tarn et Garonne et la CCF sur sentier de randonnée ;

P.L.U. : redéfinition des objectifs poursuivis par la modification N°2 et engagement d’une étude des zones d’accélération des ENR et modification simplifiée Finances : décision modificative n° 2 budget communal ; N° 1 budget assainissement et n° 3 budget eau potable ; admissions en non-valeur

Fonctionnement des instances : désignation d’un référent déontologue pour les élus

Médiathèque / ludothèque : désherbage

Périscolaire : modification du règlement intérieur

Personnel : modification du tableau des effectifs

Cinéma : convention de délégation de service public

Information de Monsieur le Maire

Affiché le 15 septembre 2023

Le Maire,

Hugo Cavagnac

