Haute-Garonne Conseil municipal Préau des Chevaliers de Malte Fronton, 4 juillet 2023, Fronton. Conseil municipal Mardi 4 juillet, 18h00 Préau des Chevaliers de Malte Le conseil municipal de la commune de Fronton se réunira en séance ordinaire le : Mardi 4 juillet 2023 à 18 h Préau des Chevaliers de Malte ORDRE du JOUR : Approbation du procès-verbal de la séance du 5 juin 2023

Patrimoine- urbanisme – réseaux : acquisitions foncières aménagement giratoire des Marronniers ; charte de lutte contre la cabanisation ; convention de puisage ; acquisition amiable bien 47 avenue Adrien Escudier

Finances : décision modificative n° 2 budget eau potable ; admissions en non-valeur ; subvention exceptionnelle cinéma, gestion du cinéma

Personnel : modification du tableau des effectifs

Restitution des activités de la CCF

Information de Monsieur le Maire

Affiché le 27 juin 2023

Le Maire,

Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages.

2023-07-04T18:00:00+02:00 – 2023-07-04T20:00:00+02:00

