Politique et littérature. Autour de Michel Houellebecq Préau des Chevaliers de Malte, 26 mai 2023, Fronton. Politique et littérature. Autour de Michel Houellebecq Vendredi 26 mai, 19h00 Préau des Chevaliers de Malte Entrée libre Politique et littérature. Autour de Michel Houellebecq Qui ne connaît pas le nom de Michel Houellebecq ? Audacieux ou scandaleux, plastique et transgressif, adulé ou conspué, « Balzac contemporain » et « prophète des temps modernes », Houellebecq illustre les rapports étroits entre la politique et la littérature en France. Christian Authier relit Houellebecq pour reconstituer une « histoire des débats publics qui structurent notre société depuis plusieurs décennies ». Romancier, essayiste et journaliste toulousain, Christian Authier est l’auteur d’une œuvre prolifique qui lui a valu de nombreux prix – Les liens défaits (prix Roger Nimier 2006), Demi-siècle (prix des Hussards 2021). Ses publications les plus récentes sont Houellebecq politique (2022) et Poste restante (2023). Critique au Figaro littéraire et au Figaro Magazine, il est aussi fin connaisseur du vin et un grand cinéphile. Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

