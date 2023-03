Fronton – Seniors en Vacances Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Fronton – Seniors en Vacances Préau des Chevaliers de Malte, 17 mars 2023, Fronton. Fronton – Seniors en Vacances Vendredi 17 mars, 14h00 Préau des Chevaliers de Malte Habiter Fronton, avoir 60 ans ou plus Vous habitez à Fronton, vous avez 60 Ans ou plus, nous vous attendons le vendredi 17 Mars de 14h à 17h au préau des chevaliers de Malte pour vous inscrire au voyage organisé par ANCV et le CCAS de Fronton. Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33(0)562799210 https://www.mairie-fronton.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 79 92 14 »}, {« type »: « email », « value »: « ccas@mairie-fronton.fr »}] Salle des réunions du Conseil municipal et salle des mariages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

