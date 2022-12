REUNION DE QUARTIER Préau des Chevaliers de Malte Fronton Catégories d’évènement: Fronton

REUNION DE QUARTIER Préau des Chevaliers de Malte, 26 janvier 2023, Fronton. REUNION DE QUARTIER Jeudi 26 janvier 2023, 18h30 Préau des Chevaliers de Malte

Entrée libre

Dans un esprit d’échange, sans protocole et en toute franchise, discutons de la vie de nos quartiers et de la qualité de nos espaces de vie. Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/fronton_665153#12/43.8401/1.3898 »}] M. le Maire et l’équipe municipale vous invitent à aborder ensemble des sujets qui sont importants pour vous, des initiatives qui vous tiennent à cœur ou des petits faits qui perturbent peut-être votre quotidien.

Posez vos questions, nous tenterons d’y répondre !

Partager vos projets et vos bonnes idées avec nous, nous sommes là pour vous écouter !

