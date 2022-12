Réunion d’information Préau des Chevaliers de Malte, 5 janvier 2023, Fronton.

Réunion d’information Jeudi 5 janvier 2023, 18h00 Préau des Chevaliers de Malte

Entrée libre

Les colonnes enterrés rendent nos espaces urbain plus propres et plus esthétiques.

Préau des Chevaliers de Malte Rue des Chevaliers de Malte, 31620 FRONTON Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

Une colonne enterrée est l’équivalent d’un conteneur à déchets de très grand volume enterré dans le sol. Elle rend possible une collecte des déchets plus flexible et plus respectueuse du cadre urbain.

L’équipe de la CC du Frontonnais vous explique les changements entraînés par la mise en place de nouvelles colonnes enterrées et répondent à vos questions.



CC du Frontonnais