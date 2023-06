Atelier « Cirque en famille » – Parents / Enfants de 2 à 12 ans Préau de l’école publique Craponne-sur-Arzon, 1 juillet 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Séance ludique autour du cirque pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un parent, animée par l’Hurluberlu, école de cirque (de 9h30 à 10h30 pour les 2-5 ans et de 10h45 à 12h15 pour les 6-12 ans).

Places limitées, pensez à réserver..

2023-07-01 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-01 12:15:00. .

Préau de l’école publique Rue des dragons

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Playful circus session for children aged 2 to 12 accompanied by a parent, led by l’Hurluberlu, circus school (9:30am to 10:30am for 2-5 year olds and 10:45am to 12:15pm for 6-12 year olds).

Places are limited, so book early.

Divertida sesión de circo para niños de 2 a 12 años acompañados de uno de sus padres, a cargo de l’Hurluberlu, escuela de circo (de 9.30 a 10.30 h para niños de 2 a 5 años y de 10.45 a 12.15 h para niños de 6 a 12 años).

Las plazas son limitadas, así que reserve con antelación.

Spielerische Sitzung rund um den Zirkus für Kinder von 2 bis 12 Jahren in Begleitung eines Elternteils, geleitet von der Zirkusschule L’Hurluberlu (von 9:30 bis 10:30 Uhr für 2-5-Jährige und von 10:45 bis 12:15 Uhr für 6-12-Jährige).

Begrenzte Plätze, denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-06-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay