MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX Préau de l’École Pol Grandjean Bouzonville Catégories d’Évènement: Bouzonville

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-12-14 18:00:00

fin : 2023-12-14 19:00:00 Organisation d’un marché de producteurs locaux, avec présence de produits festifs (foie gras, saumon fumé, vin, etc).

Préau de l’École Pol Grandjean Rue des écoles

Bouzonville 57320 Moselle Grand Est

