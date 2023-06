Les Chapiteaux enchantés sont de retour à Vernier ! Préau de l’école des Ranches Vernier Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Les Chapiteaux enchantés sont de retour à Vernier ! Préau de l’école des Ranches Vernier, 12 juillet 2023, Vernier. Les Chapiteaux enchantés sont de retour à Vernier ! 12 – 16 juillet Préau de l’école des Ranches Pour cette troisième édition pour les enfants de 0 à 4 ans à Vernier, les Chapiteaux enchantés reviennent au préau des Ranches et au parc de la Mairie du 12 au 16 juillet les matins de 9h30 à 11h30. Selon les jours, vous pourrez participer à un éveil musical, découvrir des activités en mouvement, jouer avec votre enfant, bricoler, écouter des histoires lues en français et en d’autres langues ou simplement partager un moment magique en famille. Les animations proposées sous les différents chapiteaux se dérouleront de façon continue. Toutes ces activités sont gratuites et sans inscription et sont soutenues par le bureau de l’intégration des étrangers du Canton de Genève en partenariat avec la ville de Vernier. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Le programme détaillé sera disponible sur le site chapiteauxenchantes.ch Info

Service de l’enfance (SEN)

Tél. 022 306 06 80 – sen@vernier.ch Préau de l’école des Ranches Rue du Village 6, 1214 Vernier Vernier 1214 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 022 306 06 80 »}, {« type »: « email », « value »: « sen@vernier.ch »}] [{« link »: « https://chapiteauxenchantes.ch/ »}, {« link »: « mailto:sen@vernier.ch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T09:30:00+02:00 – 2023-07-12T11:30:00+02:00

2023-07-16T09:30:00+02:00 – 2023-07-16T11:30:00+02:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Vernier Autres Lieu Préau de l'école des Ranches Adresse Rue du Village 6, 1214 Vernier Ville Vernier Age max 4 Lieu Ville Préau de l'école des Ranches Vernier

Préau de l'école des Ranches Vernier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vernier/

Les Chapiteaux enchantés sont de retour à Vernier ! Préau de l’école des Ranches Vernier 2023-07-12 was last modified: by Les Chapiteaux enchantés sont de retour à Vernier ! Préau de l’école des Ranches Vernier Préau de l'école des Ranches Vernier 12 juillet 2023