Fête des promotions Préau de l’école des Ranches Vernier Vernier Catégorie d’Évènement: Vernier Fête des promotions Préau de l’école des Ranches Vernier, 30 juin 2023, Vernier. Fête des promotions Vendredi 30 juin, 18h30 Préau de l’école des Ranches Programme 18h30 Cortège dans la rue du Village avec les écoles et les autorités de la Ville de Vernier 19h45 Démonstration de rock acrobatique avec BC Swing 20h Spectacle de magie avec le Clown Filibert 21h Démonstration de karaté par le Kyokushin Club Samouraï Vernier 22h Live musique avec le groupe Recall Stands de restauration et buvette. Animations, jeux divers, châteaux gonflables, carrousels, initiation au cirque. Le cortège des écoles partira du parc de la Mairie, empruntera la rue du Village jusqu’à l’intersection avec la Via Coisson, puis fera demi-tour avant de revenir au parc de la Mairie. Le nombre de places de stationnement étant limité dans le secteur, nous vous invitons à privilégier les transports en commun. Info

