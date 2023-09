TERRASSE D’HIVER Préau de l’école de Picarrou Picarrou, 24 octobre 2023, Picarrou.

TERRASSE D’HIVER Mardi 24 octobre, 19h00 Préau de l’école de Picarrou Concert gratuit, repas 11 euros sur réservation (HELLO ASSO)

Descendant direct du héros de Marc Twain, Huckleberry Finn Junior, personnage atypique et sincère, a gardé de son aïeul la nonchalance, l’impertinence et ce goût pour l’aventure. Hobo musical, débrouillard et optimiste, il sillonne les contrées musicales avec la liberté et l’insouciance de ceux qui voyagent sans billet. Du Bluegrass au Folk , du Cajun au Blues, il vagabonde, pieds nus, à l’image de son aîné, posant un regard ingénu sur les contradictions du monde qui l’entoure.

Son premier album « En route pour la gloire », enregistré en partie sur un 8 pistes cassette, combine banjo, guitare slide , guimbarde, harmonica, dans un registre « Folk néo Old-School ». Chanté en français, le flow est inspiré par les chanteurs folk américains des années cinquante et soixante.. Emprunts d’ironie, de satyre, de révolte et d’humanisme, ces chansons sont à l’image de son auteur authentique et en dehors d’un mode dont il fuit les contraintes.

Préau de l’école de Picarrou 25 Rte de Saverdun 31550 CINTEGABELLE Picarrou 31550 Haute-Garonne Occitanie

2023-10-24T19:00:00+02:00 – 2023-10-24T22:30:00+02:00

