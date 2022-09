Paniers solidaires avec les élus de la MSA Ain-Rhône Préau de la MSA Bourg-en-Bresse Catégories d’évènement: Ain

Bourg-en-Bresse

Paniers solidaires avec les élus de la MSA Ain-Rhône Préau de la MSA, 4 octobre 2022, Bourg-en-Bresse. Paniers solidaires avec les élus de la MSA Ain-Rhône Mardi 4 octobre, 14h00 Préau de la MSA Distribution des paniers solidaires Préau de la MSA 15 avenue du champ de foire, 01000 BOURG EN BRESSE Bourg-en-Bresse 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes Distribution des paniers solidaires (légumes frais du jour en solidarité aux familles bénéficiant de certaines prestations familiales) au public agricole sélectionné par le service ASS.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-04T14:00:00+02:00

2022-10-04T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Bourg-en-Bresse Autres Lieu Préau de la MSA Adresse 15 avenue du champ de foire, 01000 BOURG EN BRESSE Ville Bourg-en-Bresse lieuville Préau de la MSA Bourg-en-Bresse Departement Ain

Préau de la MSA Bourg-en-Bresse Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-en-bresse/

Paniers solidaires avec les élus de la MSA Ain-Rhône Préau de la MSA 2022-10-04 was last modified: by Paniers solidaires avec les élus de la MSA Ain-Rhône Préau de la MSA Préau de la MSA 4 octobre 2022 Bourg-en-Bresse Préau de la MSA Bourg-en-Bresse

Bourg-en-Bresse Ain