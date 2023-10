Atelier « Cirque en famille » – Parents / Enfants de 2 à 12 ans Préau chauffé de l’école publique Craponne-sur-Arzon, 4 novembre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Ateliers « cirque en famille » pour les enfants de 2 à 12 ans accompagnés d’un

parent, animés par l’Hurluberlu (de 9h30 à 10h30 pour les 2-5 ans et de 10h45 à

12h15 pour les 6-12 ans)

Inscription obligatoire : 06 74 39 79 90..

2023-11-04 09:30:00 fin : 2023-11-04 12:15:00. .

Préau chauffé de l’école publique Rue des Dragons

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Family circus » workshops for children aged 2 to 12 accompanied by a parent, led by

led by l’Hurluberlu (9:30am to 10:30am for 2-5 year-olds and 10:45am to

12:15pm for 6-12 year-olds)

Registration required: 06 74 39 79 90.

Talleres de « circo en familia » para niños de 2 a 12 años acompañados de uno de sus padres, dirigidos por el

a cargo de l’Hurluberlu (de 9.30 a 10.30 para niños de 2 a 5 años y de 10.45 a

12.15 h para niños de 6 a 12 años)

Inscripción obligatoria: 06 74 39 79 90.

Workshops « Familienzirkus » für Kinder von 2 bis 12 Jahren in Begleitung eines Elternteils

elternteil, geleitet von l’Hurluberlu (von 9:30 bis 10:30 Uhr für 2-5-Jährige und von 10:45 bis 10:30 Uhr für 5-Jährige)

12.15 Uhr für 6- bis 12-Jährige)

Anmeldung erforderlich: 06 74 39 79 90.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay