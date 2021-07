Préambule du Festival Jazz’O Parc Anduze, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Anduze.

Préambule du Festival Jazz’O Parc 2021-07-16 – 2021-07-16

Anduze Gard

Venez vous régaler au son de la musique jazzy de Patrick Artero pour ce préambule au Festival Jazz’O Parc d’Anduze, le vendredi 16 juillet à 19h au Garage des Cévennes !Patrick Artero, d’origine espagnole, né au Viet-Nam , ayant vécu en Algérie dans son enfance, ne pouvait être que voyageur de par nature et sans préjugés dans ses choix musicaux.Sa culture du jazz et sa maîtrise instrumentale lui ont permis de s’exprimer dans tous les styles, du New Orleans au Be-Bop, ce qui l’a amené donc à travailler avec des formations diverses.Ainsi, cet artiste de Jazz, musicien très éclectique et adepte d’une grande mixité musicale se gorge de rythmes et de mouvements, ce qui correspond bien à sa nature gourmande et curieuse de musicien voyageur.* Infos pratiques :- Rendez-vous vendredi 16 juillet- Horaire : 19h- Lieu : Garage des Cévennes- Tarif: 10 euros, gratuit pour les moins de 16 ans- Billetterie : https://jazzoparc.com/event/festival-jazzoparc/- Buvette et restauration sur place- Informations et renseignements sur le site de l’évènement https://jazzoparc.com/ ou par mail à contact@jazzoparc.com

contact@jazzoparc.com https://jazzoparc.com/edition-2021/

Droits gérés

dernière mise à jour : 2021-06-30 par