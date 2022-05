PRÉ PETIT EN FÊTE Saint-Étienne-de-Montluc, 21 mai 2022, Saint-Étienne-de-Montluc.

PRÉ PETIT EN FÊTE Saint-Étienne-de-Montluc

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Montluc

Programme de la journée : n11h : Visite des Jardins partagés n11h : Cueillette au fil des saisons (durée 2h) – promenade et cueillette pour découvrir les plantes comestibles et comment les intégrer dans des recettes – sur inscription auprès du service Communication-Culture – par Terraherba n11h : Démonstration et fabrication de panier – par l’ALSEM Vannerie n14h – 19h : Jeux en bois – par Sur la route du jeu n14h : Les bulleuses – Animation réalisée à partir de bulles de savon géantes – par Flaskashow n14h : Démonstration et fabrication de panier – par l’ALSEM Vannerie n14h30 : Harpes Celtiques- par Rythme au Manoir n15h : Le Clown Zag fait son cirque – Funambulisme, équilibrisme, jonglage dans une ambiance clownesque – par Flaskashow n15h : le Kim des saveurs – par Terra Herba n16h : les Mijorettes – Un brigade de majorettes dépoussière l’image d’Épinal de la pratique – par la Compagnie SBAM n16h30 : Atelier les bulleuses – Manipulez et découvrez l’univers des bulles de savon géantes – par Flakashow n17h : Le Male aDroit – Jongleries burlesques – par Ari Dorio 17h30 : Les bulleuses – Animation réalisée à partir de bulles de savon géantes – par Flaskashow n18h15 : La petite histoire de Simon N – Ce spectacle retrace le parcours du musicien, chanteur et réalisateur Simon Nwambeben, entre son Afrique natale et le monde alentour, du Cameroun à la France en passant par la Chine, la Hongrie, le Vietnam, le Chili… au gré de ses rencontres musicales – par Simon Nwambebe À partir de 12h, la Cook’cinelle sera présente pour vous proposer une restauration sur place

Petits et grands sont invités au Pré Petit pour faire la fête autour de diverses animations : cirque, musique, jeux en bois…

http://www.st-etienne-montluc.net/

