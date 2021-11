Pre-party Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party – DJs Willski + Blaster B + Sween + Kopt-R + Jiken + Meech La Fabulerie, 10 décembre 2021, Marseille.

Pre-party Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party – DJs Willski + Blaster B + Sween + Kopt-R + Jiken + Meech

La Fabulerie, le vendredi 10 décembre à 18:00

La team de Move On Up débarque à la Fabulerie pour la Pre-party de Cold Sweat! Hip-Hop Jam & Party! Au menu: une bonne dose de Funk, du Hip-Hop bien groovy, un soupçon de sons Latin et Afro-House Selecter The Punisher (45 Live / Festival Tighten Up) accueille les DJs suivants pour assurer l’ambiance: ✪ Willski (Youpi Cru – Paris) ✪ Blaster B (Lausanne, Suisse) ✪ Sween (Marseille) ✪ Kopt-R (SNT – Caen) ✪ Jiken (Youpi Cru – Paris) ✪ Meech (7$ Crew – Lausanne, Suisse) Exposition du photographe Mopix -> FB: [https://www.facebook.com/profile.php?id=100009106766083](https://www.facebook.com/profile.php?id=100009106766083) -> IG: [https://www.instagram.com/_mopix_/?hl=fr](https://www.instagram.com/_mopix_/?hl=fr) Et en extra, des danseurs prêts à faire la fête, une équipe super sympa au bar pour être sûr que personne ne meure de soif ! Pour celles et ceux qui ont faim, on pourra compter sur Honorine de La Boite Savoureuse ([https://www.facebook.com/laboitesavoureuse](https://www.facebook.com/laboitesavoureuse)) RDV vendredi 10 décembre, ça se passe de 18h à 23h ! Entrée à prix libre Pour le reste du programme du festival, RDV ici: [https://www.facebook.com/events/554821359101715](https://www.facebook.com/events/554821359101715)

Prix libre

♫♫♫

La Fabulerie 10 bd garibaldi, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-10T18:00:00 2021-12-10T23:00:00