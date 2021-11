Le Havre Le Havre Le Havre, Seine-Maritime Pré Noël à la Halle aux Poissons Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Pré Noël à la Halle aux Poissons Le Havre, 19 novembre 2021, Le Havre. Pré Noël à la Halle aux Poissons Le Havre

2021-11-19 – 2021-11-21

Le Havre Seine-Maritime Le Havre Marché artisanal, créateurs, céramistes, artistes exposent leurs travaux… juste un peu avant Noël ! Démonstration de tour de potier par Elise Boennec à 15h et 17h, le samedi et le dimanche. Aurez-vous la chance de croiser le Père Noël ? Entrée libre (vendredi de 18h à 21h, samedi de 12h à 21h et dimanche de 12h à 19h). Marché artisanal, créateurs, céramistes, artistes exposent leurs travaux… juste un peu avant Noël ! Démonstration de tour de potier par Elise Boennec à 15h et 17h, le samedi et le dimanche. Aurez-vous la chance de croiser le Père Noël ? Entrée… contact@halleauxpoissons.org Marché artisanal, créateurs, céramistes, artistes exposent leurs travaux… juste un peu avant Noël ! Démonstration de tour de potier par Elise Boennec à 15h et 17h, le samedi et le dimanche. Aurez-vous la chance de croiser le Père Noël ? Entrée libre (vendredi de 18h à 21h, samedi de 12h à 21h et dimanche de 12h à 19h). Le Havre

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse Ville Le Havre lieuville Le Havre