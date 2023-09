Fête de la patate pré-muché Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Fête de la patate pré-muché Lille, 7 octobre 2023, Lille. Fête de la patate Samedi 7 octobre, 12h30 pré-muché gratuit L’association « Les Ajoncs » vous invite à « la fête de la Patate » le samedi 07 octobre 2023 de 12h30 à 17h.

Elle aura lieu dans le jardin partagé du Pré muché 113-115 rue Saint Gabriel 59000 Lille

AU programme:

-repas partagé

-ateliers créatifs

-visite guidée « à la découverte de la faune et de la flore » pré-muché 113-115 rue saint gabriel 59000 lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord [{« type »: « email », « value »: « ajonc@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328550330 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

pré-muché 113-115 rue saint gabriel 59000 lille Lille 59000 Saint-Maurice Pellevoisin Nord [{« type »: « email », « value »: « ajonc@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328550330 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T12:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

