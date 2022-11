Pré Marché de Noël Cadaujac, 27 novembre 2022, Cadaujac.

Pré Marché de Noël

Rue de Plombart Cadaujac Gironde

2022-11-27 11:00:00 – 2022-11-27 18:00:00

Le Pré Charmant organise son Pré Marché de Noël, l’occasion de rencontrer des artisans près de chez vous et de découvrir leurs créations artisanales et locales de qualité avant les fêtes.

C’est aussi un moment privilégié pour découvrir le projet de Tiers-Lieu-Jardin ou prendre connaissance de son état d’avancement. Avec 320m2 d’espaces de travail mutualisés et 4ha de nature à disposition, le Pré Charmant et son collectif d’artisans de la nature animeront un jardin pédagogique et une programmation d’ateliers d’initiation, de formation et de transmission autour de la nature, du travail du bois et des techniques artisanales locales.

Au programme, les artisans présents : Hymne à l’abeille, Couleurs Rivage, Les Fleurs de La Roche, Octobulle, Brasserie Winterholer, et Mikita.

Et aussi un stand de Bettina Soetaert, conseillère en orientation et membre du collectif.

+33 6 44 83 09 38

