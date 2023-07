VERDUN PLAGE | RENDEZ-VOUS AVEC LES ASSOCIATIONS Pré l’Evèque Verdun, 2 août 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Animation, initiation et démonstration :

de tennis de table par le SAV Tennis de Table

de khomayuth animé par Khomayuth

de judo animé par le SAV Judo

d’escrime animée par le Cercle d’Escrime Verdunois

de basket animé par le Basket Club Verdun

Animation par la Cave aux ours sous couvert de la Mission Locale Nord Meusien. Tout public

Mercredi 2023-08-02 10:00:00 fin : 2023-08-02 17:00:00. EUR.

Pré l’Evèque

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Animation, initiation and demonstration :

table tennis by SAV Tennis de Table

khomayuth by Khomayuth

judo by SAV Judo

fencing by Cercle d?Escrime Verdunois

basketball with Basket Club Verdun

Animation by Cave aux ours under the auspices of Mission Locale Nord Meusien

Animación, iniciación y demostración :

tenis de mesa por SAV Table Tennis

khomayuth dirigido por Khomayuth

judo, a cargo de SAV Judo

esgrima, organizado por el Cercle d’Escrime Verdunois

baloncesto a cargo del Basket Club Verdun

Actividades organizadas por Cave aux ours bajo los auspicios de Mission Locale Nord Meusien

Animation, Einführung und Demonstration :

tischtennis von SAV Tischtennis

khomayuth unter der Leitung von Khomayuth

judo unter der Leitung von SAV Judo

fechten, animiert durch den Cercle d’Escrime Verdunois

von Basketball animiert durch den Basket Club Verdun

Animation durch den Cave aux ours unter der Schirmherrschaft der Mission Locale Nord Meusien

