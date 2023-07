VERDUN PLAGE | LE PLAYA TOUR Pré l’Evêque Verdun, 26 juillet 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Animation, initiation et tournois de foot animé par Foot de bonheur, le SAV Tennis de Table, Khomayuth et le SAV Judo. Tout public

Mercredi 2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 17:00:00. EUR.

Pré l’Evêque

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Animation, initiation and soccer tournaments led by Foot de bonheur, SAV Table Tennis, Khomayuth and SAV Judo

Actividades, sesiones de iniciación y torneos de fútbol organizados por Foot de bonheur, SAV Tenis de mesa, Khomayuth y SAV Judo

Animation, Einführung und Fußballturniere unter der Leitung von Foot de bonheur, SAV Tischtennis, Khomayuth und SAV Judo

Mise à jour le 2023-06-29 par OT GRAND VERDUN