La tablée des producteurs – Marché d'été Pré Grasseur Herbignac

Loire-Atlantique

La tablée des producteurs – Marché d’été Pré Grasseur, 11 juillet 2023, Herbignac. La tablée des producteurs – Marché d’été 11 juillet – 29 août, les mardis Pré Grasseur Public Les producteurs vous accueillent tous les mardis soirs de juillet et août (à partir des vacances scolaires), de 18h à 22h.

Produits fermiers locaux à déguster sur place ou à emporter.

Restauration sur place, sous les arbres, au bord de l'Etang, grandes tablées, grillades, ambiance festive et conviviale, concerts tous les mardis. Pré Grasseur 60 avenue des sports 44410 Herbignac

2023-07-11T18:00:00+02:00 – 2023-07-11T22:00:00+02:00

2023-08-29T18:00:00+02:00 – 2023-08-29T22:00:00+02:00 CULTURE FAMILLE

