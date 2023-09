Les Virades de l’Espoir Herbignac Pré grasseur 44410 St lyphard St lyphard, 24 septembre 2023, St lyphard.

Randonnées caritatives prévues toute la matinée : randonnées pédestres et randonnées VTC

RANDOS PEDESTRES

16kms (8h30) : Circuits fléchés et guidés avec départs échelonnés.

10 kms (9h15)

5,5 kms (10H30)

RANDO VTC encadrée par les cyclos Herbignacais

21kms (9h30)

RANDO VTT fléchée

Départ libre à partir de 9h00 : 30 km

GALOPADE, parcours fléché

Départ libre à partir de 9h00 : 10km

BALADE MOTO :

Départ 9h30 – Etang du pré-grasseur, inscription à partir de 8h30.

Paiement au casque (vous devez vous munir de votre permis et de votre assurance). Contact organisateur : Motards Herbignacais 06 64 66 83 94

Autres animations : Animation pour les petits et les grands avec un jeu de piste, début 10h avec inscription.

11h30 au retour des randonnées, jeu d’adresse pour tous. Renseignements au 06 82 47 80 42

Concert à partir de 12h. Bar, café et gâteaux sur place également

– Inscriptions : avant chaque randonnée avec remise du bulletin et versement du montant total des dons.

– CHAQUE PARTICIPANT EST COUVERT PAR SA PROPRE ASSURANCE ET DOIT RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE.

– Casque obligatoire pour les – de 12 ans.

2023-09-24T08:00:00+02:00 – 2023-09-24T13:00:00+02:00

