Soirée moules frites et feu d’artifice Pré Grasseur 44410 Herbignac, 14 juillet 2023, .

Soirée moules frites et feu d’artifice Vendredi 14 juillet, 19h00 Pré Grasseur 44410 Herbignac

Soirée moules frites et feu d’artifice, organisée par la municipalité et les sapeurs-pompiers au Pré Grasseur.

Bar et soirée dansante.

Pré Grasseur 44410 Herbignac Pré Grasseur 44410 Herbignac 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 90 01 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 88 89 97 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@herbignac.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.herbignac.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/soiree-moules-frites-et-feu-d-artifice-herbignac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T00:00:00+02:00

2023-07-14T19:00:00+02:00 – 2023-07-15T00:00:00+02:00

LOISIRS SPECTACLESTEMPSFORTS