Pré-festival Détours de Babel : Le Franc Salle Polyvalente Ornon, samedi 16 mars 2024.

Pré-festival Détours de Babel : Le Franc Ciné-concert, conte urbain onirique en plein cœur de Dakar Samedi 16 mars, 20h00 Salle Polyvalente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:00:00+01:00 – 2024-03-16T22:00:00+01:00

Avec ce ciné-concert, le prolifique chanteur Woz Kally et le trio Oriki qui oscillent constamment entre tradition et innovation musicales, se proposent d’adapter le film « Le Franc » du réalisateur sénégalais Djibril Diop Mambety. Ce film évoque l’histoire de Marigo, musicien fauché qui devient heureux propriétaire d’un billet de loterie gagnant… malheureusement indécollable de sa porte d’entrée. Une porte que Marigo se résignera à porter sur sa tête jusqu’au bureau de la Loterie nationale, à l’autre bout de Dakar… À la jonction entre réalisme et poésie onirique, Le Franc se mue en conte urbain qui emprunte tant au cirque qu’aux traditions orales ancestrales.

Salle Polyvalente ornon Ornon 38520 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://musiques-nomades.fr/agenda/le-franc-oriki-woz-kaly »}]