Regards Croisés #1 Fabrication additive, fabrication addictive Pré-Fabrique de l’innovation (Campus LyonTech-la-Doua), 6 décembre 2022, Villeurbanne.

Gratuit sur inscription

Vous êtes une start up, une PME et vous vous posez la question de l’utilité de l’impression 3D ?

Vous êtes une start up, une PME et vous vous posez la question de l’utilité de l’impression 3D ? La Fabrique de l’Innovation vous donne rendez-vous le 6 décembre 2022 de 8h45 à 10h30 pour son tout premier « Regards croisés » autour de la fabrication additive (ou impression 3D).

Auparavant cantonnée à l’univers de la recherche et au prototypage, la fabrication additive est devenue un véritable outil de formation et un incontournable de la transformation digitale des entreprises.

Comment le secteur industriel s’est emparé de la fabrication additive et pour quels usages ? Comment former à cette technologie sans cesse évolutive ? Et comment répondre aux nouveaux défis de l’impression 3D : écoconception, design génératif, valorisation des déchets… ?

Deux experts apporteront leurs regards sur ce sujet lors d’une table ronde intitulée « Fabrication additive, fabrication addictive » :

► Christine BILLON-LANFRAY, Responsable Plateforme Technologique Académique & Smartech Pôle S.mart RAO (INSA Lyon)

► Florian Berthelot, Co-fondateur de F3DF

Une table ronde organisée en partenariat avec « Les Soudés », collectif d’experts du prototypage industriel

En option : visite du Pôle S.mart RAO de 10h30 à 11h30

Adresse : Pré-Fabrique de l’Innovation (Campus LyonTech-la Doua) – 28-30 avenue Gaston Berger 69100 Villeurbanne



Fabrique de l’innovation