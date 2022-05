La Fête de l’Étinbulle – 2ᵉ édition L’Étinbulle, 20 juillet 2019 14:00, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

Samedi 20 juillet 2019, 14h00 Sur place Entrée à Prix Libre contact@etinbulle.com, 0670068432

Une journée à découvrir du bout des doigts. Prolongez le plaisir avec une soirée à écouter, à regarder et aussi à danser, à partager en famille ou entre amis. Ateliers, spectacle et concerts.

Une journée familliale pour découvrir la terre dans tout ses états

Explorez des savoirs-faire qui remontent à la Préhistoire : la poterie, la construction terre ou encore la réalisation d’instruments de musiques… Découvrez les techniques traditionnelles et contemporaines de façonnage et de modelage de la terre avec des démonstrations et échangez avec des artisans. Une découverte sensorielle sera proposée aux plus petits.

Ouvert à tous .

Détails du programme ici

À partir de 20h: une soirée festive et musicale

En fin d’après-midi, pour vous ouvrir l’appétit, testez votre agilité en profitant de la ludothèque éphémère de Payaso Loco et écoutez le tour de conte de Manu Grimo.

Après avoir dégusté un petit plat bio et local et avant de vous déhancherau son des Dj’s du Dancefloor des Avaloirs, laissez-vous porter par les concerts. D’abord par les mélodies et les images de The Manivelle Project puis par les cuivres rutilants et les beats électronique de Dynamic Blockbuster.

Informations pratiques :

C’est où ? À l’Étinbulle, à La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail.

C’est à quelle heure ? Dès 14 h.

Peut-on manger sur place ? Une restauration sur place bio et local sera proposée avec également des menus végétariens. Le bar servira des bières de la brasserie cousin et des softs locaux.

Peut-on camper sur place ? Un espace camping gratuit est mis à disposition du public.

Combien ça coûte ? L’entrée est à prix libre.

Où retrouver le programme ? Sur https://etinbulle.com ou dans Bouger en Mayenne

Comment se renseigner ? Au 06 70 06 84 32 ou contact@etinbulle.com

L’Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail Mayenne

0768234757 https://etinbulle.com L’Étinbulle a installé son port d’attache dans une micro-ferme vivrière. L’association accompagne l’activité de la ferme pour y développer un espace de curiosité : LÉtinbulle est un lieu où l’on se retrouve pour apprendre, imaginer, débattre mais surtout expérimenter.

L’association propose des ateliers participatifs (sur place ou en déplacement) questionnant le rapport de l’Humanité à son environnement au fil du temps. Les premiers ateliers abordent les origines de ces interactions au cours de la Préhistoire ancienne (avant la domestication animale et végétale) puis récente (la découverte des premiers agriculteurs).

Au fur et à mesure du développement de l’association et de la micro-ferme, d’autres ateliers viendront enrichir notre catalogue afin d’interroger diverses pratiques humaines en lien avec l’environnement naturel : artisanat, élevage et utilisation animale, méthode culturale, gestion du paysage, etc..

