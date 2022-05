Fête de la science L’Étinbulle, 12 octobre 2019 14:00, Pré-en-Pail-Saint-Samson.

Samedi 12 octobre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre contact@etinbulle.com, 06.70.06.84.32

Dans le cadre de la Fête de la Science, l’Étinbulle vous invite à questionner l’impact de nos déchets et explorer quelques pistes de réductions des déchets.

La Fête de la Science, qu’est-ce que c’est ?

Organisée par le ministère de l‘Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation depuis 1991, la Fête de la science propose des milliers d’événements ouverts à tous, gratuits, inventifs, attractifs et ludiques. L’occasion de rencontrer des scientifiques, de découvrir le travail des chercheurs, de partager des savoirs, d’explorer de nouvelles connaissances et de s’interroger sur les grands enjeux du XXIe siècle.

Au programme

Détails et infos pratiques ici

Atelier – Back to the Trash

Que laisserons-nous aux archéologues du futur

Vous êtes vous déjà demandé ce qui se conserve le plus longtemps entre un coton tige et un couteau ? Incarnez un archéologue du futur pour fouiller notre présent.

Atelier tout public. Dès 14h

Atelier – Zéro déchet: Bee Wrap

Halte au plastique !

Atelier Zéro déchet inspiré de la nature pour chasser un peu de plastique jetable de notre quotidien.

Atelier tout public. Dès 14h

Repair Café

Marre de jeter vos objets électroménagers au moindre signe de faiblesse ? Le Repair Café vous aide à prolonger leur durée de vie.

Ouvert à tous, apportez vos vieux objets à réparer. Dès 14h

L’Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail Mayenne

0768234757 https://etinbulle.com L’Étinbulle a installé son port d’attache dans une micro-ferme vivrière. L’association accompagne l’activité de la ferme pour y développer un espace de curiosité : LÉtinbulle est un lieu où l’on se retrouve pour apprendre, imaginer, débattre mais surtout expérimenter.

L’association propose des ateliers participatifs (sur place ou en déplacement) questionnant le rapport de l’Humanité à son environnement au fil du temps. Les premiers ateliers abordent les origines de ces interactions au cours de la Préhistoire ancienne (avant la domestication animale et végétale) puis récente (la découverte des premiers agriculteurs).

Au fur et à mesure du développement de l’association et de la micro-ferme, d’autres ateliers viendront enrichir notre catalogue afin d’interroger diverses pratiques humaines en lien avec l’environnement naturel : artisanat, élevage et utilisation animale, méthode culturale, gestion du paysage, etc..

samedi 12 octobre 2019 – 14h00 à 19h00

L’Étinbulle