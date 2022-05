Championnat découverte de tir au propulseur L’Étinbulle Pré-en-Pail-Saint-Samson Catégories d’évènement: Mayenne

Championnat découverte de tir au propulseur L’Étinbulle, 24 août 2019 14:30, Pré-en-Pail-Saint-Samson. Samedi 24 août 2019, 14h30 Sur place Entrée libre, accessible débutant ou expert contact@etinbulle.com, 00670068432 Testez votre agilité à la chasse préhistorique Le premier championnat de tir au propulseur du nord Mayenne. Venez tester votre habilité à la chasse préhistorique. Initiation au lancer au propulseur suivi pour les plus audacieux d’un championnat de tir au propulseur. Le parcours de 10 cibles à travers les bois vous mettra dans les conditions de la compétition européenne. Après la compétition, rester partager un pique-nique convivial au coin du feu (tiré du panier). À la nuit tombée, laissez vous envouter par le spectacle des étoiles aux sons de contes du ciel et des animaux. Chacun pourra raconter ou lire une histoire. À partir de 14h, initiation au propulseur. 15 h à 19 h, championnat 19 h 00, remise des prix Repas partagé (chacun apporte son pique-nique) À la nuit, moment de convivialité, contes sous les étoiles et cuisson de poterie Buvette et goûter sur place L’Étinbulle La Mellerie, 53140 Pré-en-Pail, France 53140 Pré-en-Pail-Saint-Samson Pré-en-Pail Mayenne

0768234757 https://etinbulle.com L’Étinbulle a installé son port d’attache dans une micro-ferme vivrière. L’association accompagne l’activité de la ferme pour y développer un espace de curiosité : LÉtinbulle est un lieu où l’on se retrouve pour apprendre, imaginer, débattre mais surtout expérimenter. L’association propose des ateliers participatifs (sur place ou en déplacement) questionnant le rapport de l’Humanité à son environnement au fil du temps. Les premiers ateliers abordent les origines de ces interactions au cours de la Préhistoire ancienne (avant la domestication animale et végétale) puis récente (la découverte des premiers agriculteurs). Au fur et à mesure du développement de l’association et de la micro-ferme, d’autres ateliers viendront enrichir notre catalogue afin d’interroger diverses pratiques humaines en lien avec l’environnement naturel : artisanat, élevage et utilisation animale, méthode culturale, gestion du paysage, etc.. samedi 24 août 2019 – 14h30 à 23h00 etinbulle L’Étinbulle

