Bal et Jeux en Famille Pré du curé Barbaste, 7 juillet 2023, Barbaste.

Barbaste,Lot-et-Garonne

“ Bal & Jeux en Famille”

Un événement innovant et festif pour tous!

Un moment pour s’amuser, se détendre, se laisser porter, chanter, danser et faire la fête

Venez en familles, en couples, entre ami(es), seules, entre ami(es) vivre des moments de partage, création et renforcement de lien, à travers des jeux, des moments

de danses avec un bal.

Le tout dans un accompagnement chaleureux et plein d’énergie.

Inscription/ renseignement 06 75 47 34 77

Sur place vente de boissons et » goûter ».

2023-07-07 fin : 2023-07-07 19:00:00. EUR.

Pré du curé

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



? Family Fun & Games?

An innovative and festive event for all!

A time to have fun, relax, let your hair down, sing, dance and party!

Come as a family, a couple, a friend, alone or with other friends to share, create and strengthen bonds through games, dancing and a ball

dancing and a ball.

All in a warm and energetic atmosphere.

Registration/information 06 75 47 34 77

On-site sale of drinks and snacks

? Baile y juegos en familia

Un acontecimiento innovador y festivo para todos

Un momento para divertirse, relajarse, soltarse la melena, cantar, bailar y celebrar

Ven en familia, en pareja, con amigos, solo o con otros amigos a compartir, crear y estrechar lazos a través de juegos, bailes y un baile

baile y pelota.

Todo ello en un ambiente cálido y lleno de energía.

Inscripción/información 06 75 47 34 77

Venta in situ de bebidas y aperitivos

? Ball & Spiele für die Familie?

Eine innovative und festliche Veranstaltung für alle!

Ein Moment, um sich zu amüsieren, zu entspannen, sich treiben zu lassen, zu singen, zu tanzen und zu feiern

Kommen Sie als Familie, Paar, Freund oder Freundin, allein oder mit Freunden und erleben Sie Momente des Teilens, des Knüpfens und der Stärkung von Bindungen durch Spiele, Momente der Entspannung und des Spaßes

von Tänzen mit einem Ball.

Das alles in einer herzlichen und energiegeladenen Begleitung.

Anmeldung/Information 06 75 47 34 77

Vor Ort Verkauf von Getränken und « Snacks »

