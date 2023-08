FOIRE AUX MOUTONS DE SERVOZ Pré de l’Eglise Servoz, 8 octobre 2023, Servoz.

Servoz,Haute-Savoie

Concours ovins , exposition artisanale et de tracteurs . Animation musicale avec les accordéonistes du Mont-Blanc, fabrication de cidre et de bougnettes, repas midi et soir , jeux pour les enfants, tonte des moutons et ateliers du travail de la laine..

2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Pré de l’Eglise

Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Sheep competition, craft and tractor show. Musical entertainment with the Mont-Blanc accordionists, cider and bougnette making, lunch and dinner, children’s games, sheep shearing and wool workshops.

Concurso de ovejas, exposición de artesanía y tractores. Animación musical con los acordeonistas del Mont-Blanc, elaboración de sidra y bougnette, comida y cena, juegos para niños, esquila de ovejas y talleres de lana.

Schafwettbewerbe, Handwerker- und Traktorenausstellung. Musikalische Unterhaltung mit den Akkordeonspielern des Mont-Blanc, Herstellung von Cidre und Bougnettes, Mittag- und Abendessen, Spiele für Kinder, Schafschur und Workshops zur Wollverarbeitung.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc